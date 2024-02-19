الاتحاد الأوروبي يعتزم تغريم «أبل» 539 مليون دولار

نقلت صحيفة ((فاينانشال تايمز))، أمس، عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها: ((إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على عملاق التكنولوجيا الأمريكي ((أبل)) تصل إلى نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي)).

وقالت الصحفية: ((إن من المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل)). وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى، التي تقدمها من خلال قواعد متجر تطبيقات ((أبل))، التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى.