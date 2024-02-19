مدينة دبي الصناعيّة تعلن نمو عملائها 17%

أعلنت مدينة دبي الصناعيّة خلال فعاليات معرض جلفود 2024 تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي عدد العملاء بنسبة 17% في عام 2023 ليتجاوز عددهم 1000 عميل، وخلال العام الماضي انضم للمدينة 12 عميلاً جديداً في قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة استثمارات وصلت إلى 800 مليون درهم إماراتي تقريباً.

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