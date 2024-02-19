مدينة دبي الصناعيّة تعلن نمو عملائها 17%

مدينة دبي الصناعيّة تعلن نمو عملائها 17%
التاريخ
2/19/2024 9:23:47 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت
مدينة دبي الصناعيّة خلال فعاليات معرض جلفود 2024 تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي عدد العملاء بنسبة 17% في عام 2023 ليتجاوز عددهم 1000 عميل، وخلال العام الماضي انضم للمدينة 12 عميلاً جديداً في قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة استثمارات وصلت إلى 800 مليون درهم إماراتي تقريباً.
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