دوري أبطال أوروبا.. سيميوني يبحث عن فوز في ميلان وايندهوفن يستعين بالصدارة المحلية أمام بروسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستأنف غدا الثلاثاء، مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تقام مباراتا انتر ميلان الإيطالي، مع اتلتيكو مدريد الاسباني، وبي إس في ايندهوفن الهولندي، مع بروسيا دورتموند الألماني، فيما تختتم مباريات ذهاب هذا الدور بعد غد الأربعاء بمواجهتي بورتو الإيطالي مع ارسنال الإنجليزي، ونابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني.
في المباراة الأولى التي يحل فيها أتلتيكو مدريد ضيفا على انتر ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو، يدخل الضيوف اللقاء بروح معنوية عالية، بعد الفوز العريض على لاس بالماس بخماسية نظيفة بالجولة الـ25 من الدوري الاسباني لكرة القدم، والتي جرت السبت الماضي، ليرفع اتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة رابعا بجدول ترتيب الدوري، بعد 3 مباريات لم يحقق فيها أي انتصار حيث خسر أمام اشبيليه، وتعادل أمام ريال مدريد بالدوري، وخسر أمام اتلتيك بلباو بكأس ملك اسبانيا.
وتأهل فريق اتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 متصدرا للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.
ويأمل دييجو سيميوني، عندما يعود إلى ملعبه القديم " سان سيرو" حيث قضى فيه عامين كلاعب مع الفريق " انتر ميلان"، وفاز معه بكأس الاتحاد الأوروبي، في تحقيق انتصار مميز كون المباراة ستكون رقم 100 للمدرب في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل يطمح فريق انتر ميلان الإيطالي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي في تأكيد تألقه أوروبيا، بعد الصدارة المحلية، والقادم من فوز برباعية نظيفة على ساليرنيتانا. وتأهل انتر ميلان وصيفا للمجموعة الرابعة بـ12 نقطة.
وتعد هذه هي المواجهة الثانية للفريقين في مسابقات الأندية الأوروبية، حيث كانت المواجهة الأولى في كأس السوبر الأوروبي عام 2010، وفاز حينها أتلتيكو بثنائية نظيفة.
وبالمباراة الثانية يحل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفا على أيندهوفن الهولندي على ملعب فيليبس.
وتأهل دورتموند إلى دور الـ16 من دوري الأبطال متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، في حين تأهل ايندهوفن ثانيا للمجموعة الثانية بـ9 نقاط، خلف أرسنال المتصدر بـ13 نقطة.
ويدخل صاحب الأرض " ايندهوفن" اللقاء مدعما بصدارته للدوري الهولندي، طامحا في التأهل إلى الدور ربع الهائي للمرة الأولى منذ عام 2007.
أما بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، والقادم من تعادل 1-1 السبت الماضي أمام فولفسبورج، فيأمل في استعادة ما حققه من انجاز في نسخة 2013، حينما جاء وصيفا لبايرن ميونخ بطل هذه النسخة.
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