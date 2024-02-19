دوري أبطال أوروبا.. سيميوني يبحث عن فوز في ميلان وايندهوفن يستعين بالصدارة المحلية أمام بروسيا

تستأنف غدا الثلاثاء، مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تقام مباراتا انتر ميلان الإيطالي، مع اتلتيكو مدريد الاسباني، وبي إس في ايندهوفن الهولندي، مع بروسيا دورتموند الألماني، فيما تختتم مباريات ذهاب هذا الدور بعد غد الأربعاء بمواجهتي بورتو الإيطالي مع ارسنال الإنجليزي، ونابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني.

في المباراة الأولى التي يحل فيها أتلتيكو مدريد ضيفا على انتر ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو، يدخل الضيوف اللقاء بروح معنوية عالية، بعد الفوز العريض على لاس بالماس بخماسية نظيفة بالجولة الـ25 من الدوري الاسباني لكرة القدم، والتي جرت السبت الماضي، ليرفع اتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة رابعا بجدول ترتيب الدوري، بعد 3 مباريات لم يحقق فيها أي انتصار حيث خسر أمام اشبيليه، وتعادل أمام ريال مدريد بالدوري، وخسر أمام اتلتيك بلباو بكأس ملك اسبانيا.

وتأهل فريق اتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 متصدرا للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويأمل دييجو سيميوني، عندما يعود إلى ملعبه القديم " سان سيرو" حيث قضى فيه عامين كلاعب مع الفريق " انتر ميلان"، وفاز معه بكأس الاتحاد الأوروبي، في تحقيق انتصار مميز كون المباراة ستكون رقم 100 للمدرب في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يطمح فريق انتر ميلان الإيطالي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي في تأكيد تألقه أوروبيا، بعد الصدارة المحلية، والقادم من فوز برباعية نظيفة على ساليرنيتانا. وتأهل انتر ميلان وصيفا للمجموعة الرابعة بـ12 نقطة.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية للفريقين في مسابقات الأندية الأوروبية، حيث كانت المواجهة الأولى في كأس السوبر الأوروبي عام 2010، وفاز حينها أتلتيكو بثنائية نظيفة.

وبالمباراة الثانية يحل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفا على أيندهوفن الهولندي على ملعب فيليبس.

وتأهل دورتموند إلى دور الـ16 من دوري الأبطال متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، في حين تأهل ايندهوفن ثانيا للمجموعة الثانية بـ9 نقاط، خلف أرسنال المتصدر بـ13 نقطة.

ويدخل صاحب الأرض " ايندهوفن" اللقاء مدعما بصدارته للدوري الهولندي، طامحا في التأهل إلى الدور ربع الهائي للمرة الأولى منذ عام 2007.

أما بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، والقادم من تعادل 1-1 السبت الماضي أمام فولفسبورج، فيأمل في استعادة ما حققه من انجاز في نسخة 2013، حينما جاء وصيفا لبايرن ميونخ بطل هذه النسخة.

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