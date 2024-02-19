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«حماس» تؤكد مقتل وإصابة 17 جندياً إسرائيلياً جنوبي غزة

2/19/2024 9:23:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وإصابة 17 جندياً إسرائيلياً غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة «إكس»، إنه «بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة (آر بي جي) مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، وأكدوا إيقاعهم بين قتيل وجريح، وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وأشارت إلى «قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس».

وتشنّ إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، عقب تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع، وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين.

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