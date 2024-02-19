تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بشأن التطوير القائم على التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة، أعلنت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، عن إصدار أول رخصة بناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني في دبي، لصالح لشركة «نخيل» في منطقة تلال الفرجان، حيث تم الاحتفال بإتمام عملية طباعة المشروع بعد 20 يوماً فقط من بدء عمليات البناء.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لمكانة دبي كإحدى أهم حاضنات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل في العالم، من خلال مبادراتها المعنية بصناعة المستقبل، وخلق نموذج عالمي يمكن الاقتداء به في جميع القطاعات، ودعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعزيزاً لدورها التنموي في اقتصاد الإمارة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة عبر تقليل التأثير البيئي لأنشطة البناء، من خلال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتعزيز الحفاظ على البيئة، وبناء مستقبل أفضل في قطاع البناء.



دبي أيقونة التطور العمراني



وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسيخ تجربة دبي العالمية في تطبيق تكنولوجيا المستقبل، وتوظيفها في كافة القطاعات الحيوية، وتنفيذاً للمرسوم رقم (24) لسنة 2021، الصادر عن سموه لتنظيم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في إمارة دبي، وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية المُعتمدة، حرصنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على تطبيق هذه الرؤية، لما لها من أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والتطور الحضري، بتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في جعل دبي أيقونة متميزة في مجال البناء والعمران، وذلك بالشراكة والتعاون مع المطورين العقاريين، من بينهم شركة نخيل».



ونوّه بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبَل «تراخيص» في تطوير استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المشاريع الإنشائية، حيث كانت عضواً فاعلاً بجانب عدد من الجهات الرئيسة التي ساهمت في تشكيل أسس المشروع وتطويره، والعمل على تحقيق متطلبات المرسوم، وذلك من خلال تحقيق ما لا يقل عن 25 % من المشاريع التي تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عام 2030، وذلك بإصدار التصاريح اللازمة في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة، والتأكد من امتثالها للضوابط والمعايير، بما يعزز فعالية العمليات، ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة للمشروع.

آفاق جديدة للهندسة المعمارية بدبي



من جهته، أشار المهندس عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أحدثت ثورة في صناعة البناء، لإتاحتها فرصاً جديدة للمهندسين المعماريين، لإنشاء هياكل بسرعة ودقة فائقة، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للهندسة المعمارية في دبي، ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة، كما شدد على أهمية دعم الابتكار والتقنيات الحديثة، التي من شأنها تعزيز مكانة دبي بين أبرز المراكز اللوجستية والتجارية في المنطقة.

وقال بالهول: «تخفّض تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التكلفة التشغيلية المطلوبة في الميدان بنسبة 80 %، وهو ما ينعكس بشكل واضح على خفض نسبة حوادث العمل، لكون البناء أكثر قابلية للبرمجة والتشغيل التلقائي، كما توفر هذه التقنيات للأيدي العاملة أيام عمل أقل بنسبة 60 %، ما يخدم في تسريع عمليات البناء وتقديم مشاريع مستدامة في وقت أقل، مقارنةً بأسلوب البناء التقليدي، الذي قد يستغرق سنوات عدّة، ويعزز هذا التقدم السريع في الإنجاز من فعالية المشاريع، ويساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة للتطور الحضري في إمارة دبي».

وأكد حرص «تراخيص» على مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف المعنيّة، ومناقشة الأمور الفنية لإضافة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في «كود دبي للبناء»، وذلك لضمان توافق تصاميم المباني مع الضوابط والمعايير الفنية المعتمدة في إمارة دبي، بما يتلاءم مع أحدث التقنيات في مجال البناء، وتحقيق تكامل فعّال بين التقنية الحديثة والإجراءات التنظيمية، وسهولة تنفيذ مشاريع البناء بتقنيات متقدمة، وفقاً للمعايير العالمية.

يُذكر أن إدارة الهندسة المدنية، ممثلةً بدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أصدرت أول تصريح «عدم ممانعة» لتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، في أكتوبر الماضي.

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