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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستقر على موعد إقامة كأس الأمم 2025 بالمغرب

2/19/2024 9:23:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بصورة مبدئية على الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم المقررة عام 2025 بضيافة المغرب، شهري يوليو وأغسطس.

وكشف مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لوكالة "فرانس برس" عن "اتفاق مبدئي بين الكاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، وتحديدا في شهري يوليو وأغسطس".

وأكد المصدر أن "الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي اختتمت هذا الشهر في كوت ديفوار".

وأضاف أن "الموعد المقترح حاليا في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس 2025".

ويطرح تنظيم بطولة كأس إفريقيا في العام المقبل في المغرب مشكلات مختلفة. فإقامتها في يناير وفبراير لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو الماضي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في حين أن تنظيم كأس إفريقيا في يونيو ويوليو 2025 سيتعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي ينظمها "الفيفا" والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة.

وقد يكون من المستحيل تأجيل كأس إفريقيا 2025 حتى عام 2026 الذي سيشهد أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.


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