ضمن عملية الفارس الشهم 3.. دخول قافلة مساعدات إنسانية تضم 14 شاحنة إلى غزة

أعلنت "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية، دخول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية ضمن جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف قافلة المساعدات الإماراتية من 14 شاحنة تحمل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية تتضمن خيما ومستلزمات طبية ومواد غذائية متنوعة.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية حتى 18 فبراير الجاري أكثر من 15755 طنا، وجرى إرسال 163 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5123 حالة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أنشأت 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

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