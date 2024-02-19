خلال زيارته جلفود 2024.. محمد بن راشد: دبي المدينة الأكثر ترحيباً بصناعة الأغذية في العالم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض "جلفود 2024"،

الحدث الأكبر للأغذية في العالم، والذ يقام هذا العام بمشاركة

5500 شركة من 190 دولة يشارك نصفهم لأول مرة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارتي اليوم لمعرض "جلفود 2024".. بمشاركة أكثر من 150 ألف شخص وبتقديرات إجمالي صفقات تجارية تبلغ 12 مليار دولار..

انطلق الحدث الأكبر للأغذية في العالم بوجود أكثر من 5500 شركة من 190 دولة يشارك نصفهم لأول مرة".

وأضاف سموه: "نرحب بالجميع ونقول لهم.. أنتم في المدينة الأكثر ترحيباً بهذه الصناعة في العالم".

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