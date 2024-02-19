خلال زيارته جلفود 2024.. محمد بن راشد: دبي المدينة الأكثر ترحيباً بصناعة الأغذية في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض "جلفود 2024"،
الحدث الأكبر للأغذية في العالم، والذ يقام هذا العام بمشاركة
5500 شركة من 190 دولة يشارك نصفهم لأول مرة.
وقال سموه في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارتي اليوم لمعرض "جلفود 2024".. بمشاركة أكثر من 150 ألف شخص وبتقديرات إجمالي صفقات تجارية تبلغ 12 مليار دولار..
انطلق الحدث الأكبر للأغذية في العالم بوجود أكثر من 5500 شركة من 190 دولة يشارك نصفهم لأول مرة".
وأضاف سموه: "نرحب بالجميع ونقول لهم.. أنتم في المدينة الأكثر ترحيباً بهذه الصناعة في العالم".
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