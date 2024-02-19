رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدين من مبادرة عزوة وطن وجمعية الوفاق الخيرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني متواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبشكل مكثف، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات.وأضاف أن جلالة الملك يقود، ومنذ بدء العدوان على غزة، حراكا سياسيا، لنصرة الأشقاء في فلسطين، الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات في غزة والضفة الغربية، ووضع الرأي العام العالمي، أمام حقيقة هذه الجرائم والانتهاكات، التي طالت البشر والحجر في فلسطين.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، يمثل الأول مبادرة عزوة وطن، وحضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، فيما يمثل الوفد الثاني جمعية الوفاق الخيرية (ديوان عشيرة العبيدين).

بدورهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاءين، وقوفهم، والأردنيين، على قلب رجل واحد، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تقود مسيرة البناء والتحديث والتطوير بكل عزيمة وإرادة لا تعرف المستحيل، مشددين على انه مهما تعاظمت التحديات، إلا أن إرادة الأردنيين، في الدفاع عن الوطن ورفعته ومسيرة منجزاته، لن تنكسر.