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الارصاد : امطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

2/19/2024 9:06:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية يتوقع ان تكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


اما ليلا تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتسود أجواء غائمة جزئياً، و باردة بوجه عام، والرياح غربية خفيفة السرعة ، وفق الادارة .

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