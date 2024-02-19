فندق دبليو دبي الميناء السياحي يستضيف أعمال فنية جديدة للفنانة الأرجنتينية“بيلار زيتا”

دبي – أصداف نيوز:

“بيلار زيتا”، الفنانة والمديرة الإبداعية الأرجنتينية المشهورة بأسلوبها السريالي تحلّ ضيفاً على فندق دبليو دبي – الميناء السياحي من يوم الخميس 29 فبراير الجاري حتى يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل. وستقدم في أحضان الفندق أحدث أعمالها الفنية المميزة في إطار معرض هو ثاني معرض يُنظّم حصرياً لمجموعة فنادق دبليو بالشراكة مع شركة Mambo Creatives، وذلك خلال الدورة السابعة عشرة من فعاليات“آرت دبي”.

يشتهر فندق دبليو دبي – الميناء السياحي بهندسته المعمارية الأيقونية وتصميمه الداخلي الفاخر والمعاصر الذي يجمع بين اللمسات الحديثة وسحر الشرق الأوسط الأخّاذ. وبالتالي، ما من وجهة أفضل منه في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تستقبل الأعمال الفنية الإبداعية التي تحمل توقيع الفنانة“بيلار زيتا”. فالفندق أصبح بسرعة خاطفة نقطة جذب ثقافية بالنسبة إلى عشاق السفر المعاصرين، ويولي كل الأولوية والأهمية للطاقة الإيجابية والأجواء الغنية الاستثنائية من دون أن يتوانى عن توفير المنصة الملائمة لأصحاب الأصوات والمواهب الملهمة مثل“بيلار زيتا” وإفساح المجال أمامهم لعرض أعمالهم وإبداعاتهم.

وخلال المعرض، سيتمكن الزوار والضيوف من الاستمتاع بالأعمال الإبداعية التي تستند إلى رقعة الشطرنج التقليدية وستقام في الطابق الأرضي من فندق دبليو دبي – الميناء السياحي داخل الحديقة المنعزلة. وستغطي المنحوتات والسجادة المنسوجة ودقيقة التفاصيل مساحة مهيبة من الحديقة تسمح للمبدعين بالشعور بالإلهام وتتيح لعشاق الفن الاجتماع والتلاقي.

لمحة عن معرض The Garden of Duality

The Garden of Duality هو معرض تطلقه“بيلار زيتا” لأول مرة. وهي تجمع فيه الفلسفة الاستراتيجية بالتعبير الفني لتكشف النقاب عن رحلة استكشاف آسرة. يتوسّط المعرض تمثال كبير للملك يتخذ شكل بوابة، لا بل هو قناة تربط بين عوالم النور والظلام. إنه عمل فني غني بالتفاصيل الدقيقة ويحثّ على التأمل في الطبيعة العميقة التي تتميز بها الروح الأبدية. وهذا ما يمهد الطريق لرحلة الاستكشاف الدقيق من خلال المعاني الرمزية التي تحملها رقعة الشطرنج.

تتميز المجموعة أيضاً بلوحة زيتية فائقة الواقعية تصور التفاصيل المعقدة التي تميّز قطع الشطرنج. وهي خير دليل على الفلسفة العميقة الكامنة في كل حركة استراتيجية. وتشمل أيضاً قطعة من نسيج محبوك بدقة متناهية تلقي الضوء على التكوين الفلسفي للإنسان، وتسترشد بكلمات ثاقبة تعكس المعاني الرمزية الباطنية“الملوك يمثلون الروح، والملكات يمثلن العقل، والأساقفة يمثلون العواطف، والفرسان الحيوية، والقلاع أو الرخّ الجسد المادي“.

داخل معرض The Garden of Duality، تبرز رقعة الشطرنج كرمز للازدواجية. إنها مساحة تتناغم فيها القوى المتعارضة في رقصة استراتيجية دقيقة. تزدان الرقعة بمنحوتات من الصمغ والمعدن على طراز ما بعد الحداثة، وتضيف طبقة جديدة إلى القصة من خلال دمج النور مع الظلام بكل سلاسة. إنها حقاً رحلة استكشافية غامرة حيث تدعوك رقعة الشطرنج وتدعو الخبراء للتأمل في جوهر النور والظلام والاستراتيجية والفن في الروح الإنسانية.

تشتهر“بيلار زيتا” بأسلوبها الفريد الذي يتميز بتفاعل المناظر الطبيعية البسيطة والسريالية مع لوحات الألوان النابضة بالحياة والأشكال المفككة، أسلوب أطلقت عليه اسم“المستقبلية الغامضة”. وقد اجتمعت مؤخراً مع أربعة عشر فناناً لعمل جماعي في إطار معرض Forever is Now III، وهو معرض قدمته نادين عبد الغفار، مؤسِّسَة CulturVator-Art D'Egypte، ونال استحسان النقاد. في هذا المعرض، احتضنت أعمال“بيلار” المستوحاة من الصوفية في مصر مظاهر العمارة ما بعد الحداثة باستخدام الألوان والأشكال كلغة أساسية. هذا ونالت“زيتا” أيضاً تقديراً دولياً بترشيحها لجائزة غرامي لعام 2021 عن دورها المتميز كمديرة فنية لألبوم 'Everyday Life' لفرقة Coldplay.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة مع فندق دبليو دبي – الميناء السياحي تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته“زيتا” مع فندق دبليو ساوث بيتش في ميامي وشركةMambo Creatives في عام 2022. وكانت“زيتا” قد عرضت في ذلك الفندق عملها الأيقوني“Future Transmutation” في سياق فعاليات معرض آرت بازل ميامي الدولي للفنون، وحظيت بإشادة واسعة النطاق.