فندق دبليو دبي الميناء السياحي يستضيف أعمال فنية جديدة للفنانة الأرجنتينية“بيلار زيتا”

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- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
“بيلار زيتا”، الفنانة والمديرة الإبداعية الأرجنتينية المشهورة بأسلوبها السريالي تحلّ ضيفاً على فندق دبليو دبي – الميناء السياحي من يوم الخميس 29 فبراير الجاري حتى يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل. وستقدم في أحضان الفندق أحدث أعمالها الفنية المميزة في إطار معرض هو ثاني معرض يُنظّم حصرياً لمجموعة فنادق دبليو بالشراكة مع شركة Mambo Creatives، وذلك خلال الدورة السابعة عشرة من فعاليات“آرت دبي”.
يشتهر فندق دبليو دبي – الميناء السياحي بهندسته المعمارية الأيقونية وتصميمه الداخلي الفاخر والمعاصر الذي يجمع بين اللمسات الحديثة وسحر الشرق الأوسط الأخّاذ. وبالتالي، ما من وجهة أفضل منه في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تستقبل الأعمال الفنية الإبداعية التي تحمل توقيع الفنانة“بيلار زيتا”. فالفندق أصبح بسرعة خاطفة نقطة جذب ثقافية بالنسبة إلى عشاق السفر المعاصرين، ويولي كل الأولوية والأهمية للطاقة الإيجابية والأجواء الغنية الاستثنائية من دون أن يتوانى عن توفير المنصة الملائمة لأصحاب الأصوات والمواهب الملهمة مثل“بيلار زيتا” وإفساح المجال أمامهم لعرض أعمالهم وإبداعاتهم.
وخلال المعرض، سيتمكن الزوار والضيوف من الاستمتاع بالأعمال الإبداعية التي تستند إلى رقعة الشطرنج التقليدية وستقام في الطابق الأرضي من فندق دبليو دبي – الميناء السياحي داخل الحديقة المنعزلة. وستغطي المنحوتات والسجادة المنسوجة ودقيقة التفاصيل مساحة مهيبة من الحديقة تسمح للمبدعين بالشعور بالإلهام وتتيح لعشاق الفن الاجتماع والتلاقي.
لمحة عن معرض The Garden of Duality
The Garden of Duality هو معرض تطلقه“بيلار زيتا” لأول مرة. وهي تجمع فيه الفلسفة الاستراتيجية بالتعبير الفني لتكشف النقاب عن رحلة استكشاف آسرة. يتوسّط المعرض تمثال كبير للملك يتخذ شكل بوابة، لا بل هو قناة تربط بين عوالم النور والظلام. إنه عمل فني غني بالتفاصيل الدقيقة ويحثّ على التأمل في الطبيعة العميقة التي تتميز بها الروح الأبدية. وهذا ما يمهد الطريق لرحلة الاستكشاف الدقيق من خلال المعاني الرمزية التي تحملها رقعة الشطرنج.
تتميز المجموعة أيضاً بلوحة زيتية فائقة الواقعية تصور التفاصيل المعقدة التي تميّز قطع الشطرنج. وهي خير دليل على الفلسفة العميقة الكامنة في كل حركة استراتيجية. وتشمل أيضاً قطعة من نسيج محبوك بدقة متناهية تلقي الضوء على التكوين الفلسفي للإنسان، وتسترشد بكلمات ثاقبة تعكس المعاني الرمزية الباطنية“الملوك يمثلون الروح، والملكات يمثلن العقل، والأساقفة يمثلون العواطف، والفرسان الحيوية، والقلاع أو الرخّ الجسد المادي“.
داخل معرض The Garden of Duality، تبرز رقعة الشطرنج كرمز للازدواجية. إنها مساحة تتناغم فيها القوى المتعارضة في رقصة استراتيجية دقيقة. تزدان الرقعة بمنحوتات من الصمغ والمعدن على طراز ما بعد الحداثة، وتضيف طبقة جديدة إلى القصة من خلال دمج النور مع الظلام بكل سلاسة. إنها حقاً رحلة استكشافية غامرة حيث تدعوك رقعة الشطرنج وتدعو الخبراء للتأمل في جوهر النور والظلام والاستراتيجية والفن في الروح الإنسانية.
تشتهر“بيلار زيتا” بأسلوبها الفريد الذي يتميز بتفاعل المناظر الطبيعية البسيطة والسريالية مع لوحات الألوان النابضة بالحياة والأشكال المفككة، أسلوب أطلقت عليه اسم“المستقبلية الغامضة”. وقد اجتمعت مؤخراً مع أربعة عشر فناناً لعمل جماعي في إطار معرض Forever is Now III، وهو معرض قدمته نادين عبد الغفار، مؤسِّسَة CulturVator-Art D'Egypte، ونال استحسان النقاد. في هذا المعرض، احتضنت أعمال“بيلار” المستوحاة من الصوفية في مصر مظاهر العمارة ما بعد الحداثة باستخدام الألوان والأشكال كلغة أساسية. هذا ونالت“زيتا” أيضاً تقديراً دولياً بترشيحها لجائزة غرامي لعام 2021 عن دورها المتميز كمديرة فنية لألبوم 'Everyday Life' لفرقة Coldplay.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة مع فندق دبليو دبي – الميناء السياحي تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته“زيتا” مع فندق دبليو ساوث بيتش في ميامي وشركةMambo Creatives في عام 2022. وكانت“زيتا” قد عرضت في ذلك الفندق عملها الأيقوني“Future Transmutation” في سياق فعاليات معرض آرت بازل ميامي الدولي للفنون، وحظيت بإشادة واسعة النطاق.
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