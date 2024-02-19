تكريم 50 مؤسسة ضمن برنامج إدارة التنوع الاجتماعي في القطاع الخاص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كرمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الاثنين، 50 مؤسسة خاصة منفذة لبرنامج إدارة التنوع الاجتماعي في شركات القطاع الخاص.



وتوزعت الشركات بين 20 شركة تكنولوجيا المعلومات و16 سياحية و14 تصنيعا غذائيا.



وبدأ البرنامج عام 2023 بالشراكة مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.



وتعد إدارة التنوع الاجتماعي جزءا من نظام إدارة الموارد البشرية، بحيث يتركز على ثلاثة مجالات أساسية، وهي جذب العمالة المؤهلة للاقتصاد، والموظفين وتطوير الموظفين بالتساوي بما يساهم في توفير التنوع ويعزز المساواة.



وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن البرنامج أداة فاعلة لبناء مؤسسي، يعزز الابتكار في شركات القطاع الخاص، عبر تعظيم دور المرأة في الحياة العامة، وإدماجها في سوق العمل.



وأكد الكايد أن الحكومة ساهمت بتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية في المملكة، عبر أدوات تشريعية وتنظيمية وتمكينية، آخذة بالحسبان تحدي تحقيق التنوع الاجتماعي الكامل في القطاعين العام الخاص، في ظل معدلات بطالة مرتفعة للمرأة.



وأشار إلى أن التكريم يعكس التزاما من مختلف القطاعات بتعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة تعزز الإبداع والابتكار، وتساهم في نجاح الشركات وازدهار المجتمعات، لافتا إلى أن إدماج المرأة في القطاع الخاص يتطلب رفدها بالمهارات اللازمة لتنفيذ إدارة وإدماج التنوع الاجتماعي.



من جهتها، أوضحت رئيسة التعاون التنموي في السفارة الألمانية في الأردن، كوردولا ميلهارت، تأثير التنوع الاجتماعي على نتاجية عمل المؤسسات من حيث زيادة الأرباح والإيرادات المستدامة وفرص الابتكار واتخاذ قرارات أفضل.



ولفتت إلى أهمية إشراك المرأة في سوق العمل الأردنية، في ظل تدني معدلات مشاركتها، بما يعزز التنوع الاجتماعي ويساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة.