الأراضي تنظم ورشة حول القيمة الإدارية بمشاركة خبراء عالميين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الأراضي والمساحة، ورشة عمل لمشروع القيمة الإدارية بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، بمشاركة خبراء عالميين ومشاركين بوظيفة مقدر من مديريات تسجيل الأراضي بالمملكة.



ويأتي عقد الورشة التي تستمر عشرة أيام لاطلاع المشاركين على أفضل الممارسات وأحدث التطورات في مجال التقدير، والاستفادة من التغذية الراجعة، للوقوف على التحديات التي واجهتهم ووضع أسس تضبط عملية التصحيح على القيم بطرق علمية لينعكس ذلك على القيم الإدارية النهائية والوصول إلى قيم فعلية تحاكي الواقع، وتحد من التدخل البشري والمزاجية في عملية التقدير العقاري.



من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش خلال افتتاحه الورشة، إن الدائرة أعدت خطة تطويرية لعملها ضمت العديد من المحاور، موضحا ان مشروع القيمة الإدارية كان من أولوياتها لأنه من المشروعات الوطنية الضخمة التي عملت عليها الدائرة خلال الفترة الماضية، حيث توفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة مواطنين ومستثمرين وخصوصاً بعد الانتهاء من معالجة الاختلالات التي رافقت إطلاقها.



وأضاف العموش ان الهدف من الورشة هو التدريب العملي والعلمي للمشاركين في كيفية تحديد العوامل والأسس التي تضبط القيمة الإدارية، والتي تؤثر على قيمة العقار من خلال الاستفادة من الخبراء القائمين على هذه الورشة.