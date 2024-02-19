الأراضي تنظم ورشة حول القيمة الإدارية بمشاركة خبراء عالميين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الأراضي والمساحة، ورشة عمل لمشروع القيمة الإدارية بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، بمشاركة خبراء عالميين ومشاركين بوظيفة مقدر من مديريات تسجيل الأراضي بالمملكة.
ويأتي عقد الورشة التي تستمر عشرة أيام لاطلاع المشاركين على أفضل الممارسات وأحدث التطورات في مجال التقدير، والاستفادة من التغذية الراجعة، للوقوف على التحديات التي واجهتهم ووضع أسس تضبط عملية التصحيح على القيم بطرق علمية لينعكس ذلك على القيم الإدارية النهائية والوصول إلى قيم فعلية تحاكي الواقع، وتحد من التدخل البشري والمزاجية في عملية التقدير العقاري.
من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش خلال افتتاحه الورشة، إن الدائرة أعدت خطة تطويرية لعملها ضمت العديد من المحاور، موضحا ان مشروع القيمة الإدارية كان من أولوياتها لأنه من المشروعات الوطنية الضخمة التي عملت عليها الدائرة خلال الفترة الماضية، حيث توفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة مواطنين ومستثمرين وخصوصاً بعد الانتهاء من معالجة الاختلالات التي رافقت إطلاقها.
وأضاف العموش ان الهدف من الورشة هو التدريب العملي والعلمي للمشاركين في كيفية تحديد العوامل والأسس التي تضبط القيمة الإدارية، والتي تؤثر على قيمة العقار من خلال الاستفادة من الخبراء القائمين على هذه الورشة.
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