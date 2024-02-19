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القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين بخان يونس

2/19/2024 8:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين .

واضافت ان مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح بحي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.


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