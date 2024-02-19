القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين بخان يونس

القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين بخان يونس
التاريخ
2/19/2024 8:09:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين .
واضافت ان مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح بحي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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