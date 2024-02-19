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عاجل الإفتاء الفلسطيني يحذر من عواقب منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى

2/19/2024 8:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وتقييد دخول فلسطينيي القدس وعرب 48 إليه.
وقال المجلس إن هذه "القرارات البغيضة تزيد نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤجج الصراع فيها"، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عن عواقب هذا المنع.
وأكد أن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى المستويات السياسية، يفضح سياسة سلطات الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، ويهدف إلى إفراغه من رواده، تنفيذا لمخطط تهويد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم، وأن القرار يمثل امتدادا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني.
وقال المجلس ، إن المسجد الأقصى المبارك يمر حاليا بواقع مؤلم وخطير، داعيا إلى أخذ هذا القرار على محمل الجد، "فالخطر داهم، والعدوان شرس، والبجاحة تستعر".


وأكد أن استمرار السكوت عن هذا العدوان ينذر بكوارث جمة وصعبة، مجددا مطالبته بوقف اعتداءات الاحتلال المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وعلى الشعب الفلسطيني.


ودعا المجلس العرب والمسلمين للوقوف إلى جانب مسرى رسولهم "صلى الله عليه وسلم" ومعراجه إلى السماء، خاصة في ظل المخاطر التي وصلت إليها اعتداءات الاحتلال التي تقود إلى إعلان حرب دينية شعواء، يتعذر تخيل عواقبها.


وحث كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى على ضرورة شد الرحال إليه وحمايته، بوصفه وقفا إسلاميا لمسلمي العالم أجمع.

PNN

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