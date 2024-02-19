أسباب مخاط البول وطرق علاجه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بمخاط البول الذي يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية المزعجة، ولكنه ينتج عن بعض الأسباب التي تستوجب علاجها قبل التعرض لأي مضاعفات صحية.



ما هو مخاط البول؟

مخاط البول هو مادة سميكة ولزجة تُوجد في البول، وعادًة ما يتكون البول من خلايا الدم البيضاء، والبروتينات، والخلايا الظهارية، والمخاط.



أسباب وجود مخاط في البول

يمكن أن تُسبب العديد من العوامل وجود كمية كبيرة من المخاط في البول، بما في ذلك:

1- التهابات المسالك البولية

تُعد التهابات المسالك البولية من أكثر الأسباب شيوعًا لوجود مخاط في البول، وغالبًا ما يختفي المخاط فور الحصول على العلاج.

2- حصوات الكلى

يمكن أن تُسبب حصوات الكلى تهيجًا في المسالك البولية، مما يؤدي إلى زيادة إفراز المخاط.

3- التهاب المثانة

أكدت نتائج بعض الدراسات، أن التهاب المثانة يتسبب في زيادة الشعور بالألم والالتهاب، مما ينتج عنه مخاط في البول ويزداد المخاط كلما ازداد الالتهاب.

4- السرطان

يمكن أن تُسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة أو سرطان الكلى، وجود مخاط في البول.

علاج مخاط البول

- تناول المضادات الحيوية.

- الجراحة في بعض الحالات.

- العلاج الطبيعي.

- أدوية السرطان حسب شدته ومراحله.

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