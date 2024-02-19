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سموتريتش: تشجيع هجرة مؤدي حماس من غزة هدف سياسي

2/19/2024 8:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحديثه عن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، إن تشجيع هجرة السكان المؤيدين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة يعد هدفا سياسيا سيخلق واقعا مختلفا.

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