سموتريتش: تشجيع هجرة مؤدي حماس من غزة هدف سياسي

سموتريتش: تشجيع هجرة مؤدي حماس من غزة هدف سياسي
التاريخ
2/19/2024 8:09:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحديثه عن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، إن تشجيع هجرة السكان المؤيدين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة يعد هدفا سياسيا سيخلق واقعا مختلفا.
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