متطوعو البنك العربي يشاركون في تنفيذ نشاط برنامج بيت صغير بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك عدد من متطوعي البنك العربي مؤخراً في تنفيذ نشاط برنامج "بيت صغير" في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع لمؤسسة نهر الاردن – حيث يعدّ هذا البرنامج أحد أقسام برنامج حماية الطفل في المركز والذي يهدف إلى نشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسة المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة لحماية الطفل والأسرة وفي إطار أنشطتها الهادفة للوصول الى أكبر عدد من المستفيدين.



وقام متطوعو البنك العربي بتنفيذ عدة أنشطة ينظمها برنامج "بيت صغير" مع الأطفال وذلك لترسيخ مبادئ الوعي بالذات لديهم وقبولها واكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم. ويقوم البرنامج، والذي يستهدف الأطفال ما بين عمر السادسة والثانية عشر عاماً، على تطبيق تلك النشاطات في نموذج يشبه البيت بأركانه المختلفة، مصمم بشكل عصري بسيط ليشمل خمس غرف مرتبطة بمفاهيم الحياة الأسرية.

وقد أنشأت مؤسسة نهر الأردن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل عام 2005 بهدف تحسين النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية للطفل. حيث يتبنى المركز نموذجاً للخدمات الشاملة والمتكاملة لدمج السياق الثقافي والمجتمعي والأسري في عملية التغيير وتأمين الفرص الاقتصادية وسلامة الطفل، بالشراكة والتنسيق مع المجتمعات المحلية وشركاء وداعمي المؤسسة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.