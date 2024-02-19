تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يسيّجون أراضي في بلدة سلوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- سيّج مستعمرون، اليوم الإثنين، أراضي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وبرفقة جرافات، سيّجوا أراضي بالأسلاك الشائكة، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي إياد الرجبي، بعد الاعتداء عليه، تزامنا مع تسييج المستعمرين الأراضي.
وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال منزل المقدسي محمد زين في حي الثوري ببلدة سلوان، واستولت على هاتفه ومبلغ مالي، وعبثت بمحتويات المنزل.
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