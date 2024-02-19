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تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يسيّجون أراضي في بلدة سلوان

2/19/2024 8:08:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- سيّج مستعمرون، اليوم الإثنين، أراضي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وبرفقة جرافات، سيّجوا أراضي بالأسلاك الشائكة، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي إياد الرجبي، بعد الاعتداء عليه، تزامنا مع تسييج المستعمرين الأراضي.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال منزل المقدسي محمد زين في حي الثوري ببلدة سلوان، واستولت على هاتفه ومبلغ مالي، وعبثت بمحتويات المنزل.

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