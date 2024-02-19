الاقتصاد الإسرائيلي يهوي في الربع الرابع

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عام 2023 بمعدل منخفض بلغ 2%، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، حسب مكتب الإحصاء المركزي.

وذكر المكتب أن الانكماش في الربع الرابع كان نتيجة مباشرة للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، وتأثر بشكل رئيسي بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات، ومدفوعات السكن البديل للنازحين وفقا للبرامج الحكومية ونقص العمالة في صناعة البناء والتشييد.

وقبل أيام خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد على خلفية الحرب، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

ووفق التوقعات المعدلة التي أصدرتها إدارة البحوث في البنك المركزي الإسرائيلي، سيسجل الاقتصاد نموا خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 2.3 و2.8 في المائة على التوالي، مقابل 3 في المائة للعامين، وفقا للتوقعات السابقة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.