إسرائيل: الرئيس البرازيلي غير مرغوب فيه

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته بشأن حرب غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته التي شبَّه فيها الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس نقلته رويترز أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".

وتتهم إسرائيل لولا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود في تعليقات أدلى بها خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، واستدعى كاتس السفير البرازيلي إلى نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة في القدس اليوم الإثنين للتنديد بالتعليقات.



