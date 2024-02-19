صحيفة“ماركا”: كيليان مبابي يوقع مع ريال مدريد لـ 5 مواسم

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/ PNN- كشفت صحيفة“ماركا” الرياضية الإسبانية الشهيرة، اليوم الاثنين، عن توقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على عقد مدته 5 سنوات مع نادي ريال مدريد اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل قادما من باريس سان جيرمان, في صفقة انتقال حر.
وارتبط اسم مبابي البالغ من العمر 25 عاما كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وقد أبلغ إدارة ناديه الفرنسي في صيف العام الماضي بأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت والمقربة من النادي الملكي، أن قائد منتخب فرنسا سيكون اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد، حيث يصل أجره إلى 21.58 مليون دولار سنويا قبل المكافآت.
ومع ذلك، سيقبل مبابي تخفيض راتبه للانتقال إلى البرنابيو، بعد أن حصل على أجر قدره 34.43 مليون دولار سنويا في باريس سان جيرمان.
وأضافت“ماركا” أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجددا هذه الرغبة الأسبوع الماضي في“اجتماع ودي”.
وتابعت بأن كيليان مبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 طالب الخليفي بعدم تقديم أي عروض أخرى له لأنه وقع بالفعل مع ريال مدريد.
وذكرت“ماركا” أن هذا الاتفاق تم منذ أسبوعين، ولكن لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي، علما بأن مبابي أكد في أوائل يناير/كانون الثاني أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.
ولم يصدر على الفور من مبابي ولا الناديين تعقيب حول ما ذكرته ماركا عن الصفقة.
MENAFN19022024000205011050ID1107870466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.