صحيفة“ماركا”: كيليان مبابي يوقع مع ريال مدريد لـ 5 مواسم

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/ PNN- كشفت صحيفة“ماركا” الرياضية الإسبانية الشهيرة، اليوم الاثنين، عن توقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على عقد مدته 5 سنوات مع نادي ريال مدريد اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل قادما من باريس سان جيرمان, في صفقة انتقال حر.

وارتبط اسم مبابي البالغ من العمر 25 عاما كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وقد أبلغ إدارة ناديه الفرنسي في صيف العام الماضي بأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت والمقربة من النادي الملكي، أن قائد منتخب فرنسا سيكون اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد، حيث يصل أجره إلى 21.58 مليون دولار سنويا قبل المكافآت.

ومع ذلك، سيقبل مبابي تخفيض راتبه للانتقال إلى البرنابيو، بعد أن حصل على أجر قدره 34.43 مليون دولار سنويا في باريس سان جيرمان.

وأضافت“ماركا” أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجددا هذه الرغبة الأسبوع الماضي في“اجتماع ودي”.

وتابعت بأن كيليان مبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 طالب الخليفي بعدم تقديم أي عروض أخرى له لأنه وقع بالفعل مع ريال مدريد.

وذكرت“ماركا” أن هذا الاتفاق تم منذ أسبوعين، ولكن لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي، علما بأن مبابي أكد في أوائل يناير/كانون الثاني أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.

ولم يصدر على الفور من مبابي ولا الناديين تعقيب حول ما ذكرته ماركا عن الصفقة.



