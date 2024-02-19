زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قضاء دوغان شهير التابع لولاية ملاطية جنوبي تركيا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) قولها في بيان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:23 بالتوقيت المحلي لتركيا (09:23 بتوقيت غرينتش).
وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 17.7 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
ومن جانبه، قال والي ملاطية، آرسين يازجي، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن كافة طواقم المساعدة والإنقاذ انتشرت في أنحاء الولاية، للتحقق مما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر مادية أو بشرية.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19022024000110011019ID1107870425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.