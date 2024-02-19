زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قضاء دوغان شهير التابع لولاية ملاطية جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) قولها في بيان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:23 بالتوقيت المحلي لتركيا (09:23 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 17.7 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ومن جانبه، قال والي ملاطية، آرسين يازجي، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن كافة طواقم المساعدة والإنقاذ انتشرت في أنحاء الولاية، للتحقق مما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر مادية أو بشرية.

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