مفوضية الاتحاد الأوروبي تفتح تحقيقاً بشأن خدمة تيك توك

مفوضية الاتحاد الأوروبي تفتح تحقيقاً بشأن خدمة تيك توك
التاريخ
2/19/2024 8:00:18 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن خدمة تيك توك بسبب انتهاكات مشتبه بها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية الأطفال وشفافية الإعلانات.
MENAFN19022024000110011019ID1107870424
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