تورط لاعب في الدوري الإنجليزي بزراعة نبات «الحشيش»

تورط أحد لاعبي الدوري الإنجليزي، في أزمة كبيرة بسبب إحدى العصابات الإجرامية، التي استولت على منزله وأجبرت مستأجرة المنزل على السماح لهم بزراعة نبات الحشيش.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الشرطة داهمت منزل اللاعب، وأطلقت سراح المستأجرة دون توجيه اتهامات لها، بعدما أثبتت أن العصابة الإجرامية هي التي أجبرتها على زراعة النبات.

وأوضحت الصحيفة: "لاعب في الدوري الإنجليزي امتلك هذا المنزل الذي يقع في الشمال الغربي بإنجلترا، ويدير فرد آخر من العائلة ممتلكاته، لكن اللاعب قدم أوراق تثبت أنه وقت المخالفة كان هناك شخصًا آخر يعيش في المنزا، وبالتالي تم تبرئته من هذه الورطة".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن اللاعب - الذي لم تذكر اسمه -

كان مهددًا بالسجن 14 عامًا، إذا كانت التهمة أثبتت عليه بالتورط في فعل هذه المخالفات، إلا إنه نجح في إثبات براءته بشكل تام.





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