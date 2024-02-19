تورط لاعب في الدوري الإنجليزي بزراعة نبات «الحشيش»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تورط أحد لاعبي الدوري الإنجليزي، في أزمة كبيرة بسبب إحدى العصابات الإجرامية، التي استولت على منزله وأجبرت مستأجرة المنزل على السماح لهم بزراعة نبات الحشيش.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الشرطة داهمت منزل اللاعب، وأطلقت سراح المستأجرة دون توجيه اتهامات لها، بعدما أثبتت أن العصابة الإجرامية هي التي أجبرتها على زراعة النبات.
وأوضحت الصحيفة: "لاعب في الدوري الإنجليزي امتلك هذا المنزل الذي يقع في الشمال الغربي بإنجلترا، ويدير فرد آخر من العائلة ممتلكاته، لكن اللاعب قدم أوراق تثبت أنه وقت المخالفة كان هناك شخصًا آخر يعيش في المنزا، وبالتالي تم تبرئته من هذه الورطة".
وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن اللاعب - الذي لم تذكر اسمه -
كان مهددًا بالسجن 14 عامًا، إذا كانت التهمة أثبتت عليه بالتورط في فعل هذه المخالفات، إلا إنه نجح في إثبات براءته بشكل تام.
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