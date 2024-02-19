بلدية دبي تُنجز مشروع تحويل شارع البلدية القديم لممر سياحي تجاري للمشاة

أنجزت بلدية دبي مشروع تحويل شارع البلدية القديم في ديرة، الممتد من منطقة الراس وحتى سوق الذهب، إلى ممرٍ سياحي تجاري للمشاة، بما يوفر للزوار والسياح تجربة سياحية فريدة، إضافةً إلى تعزيز سهولة الوصول بين المناطق التاريخية والتجارية.

ونفذت البلدية ضمن أعمال تطوير المشروع رصف الشارع، وإضافة بوابة جديدة، وعناصر الإضاءة، والمجسمات التراثية مثل؛ (المندوس)، إضافةً إلى تزويد الشارع بمقاعد، ومظلات للسياح والتي تعكس الهوية التراثية لواحدٍ من أقدم الأماكن التاريخية في إمارة دبي.

وأوضح سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن أعمال تطوير وتجميل شارع البلدية القديم هي مرحلة أولى وجزء من خطة عمل شاملة تُنفّذها بلدية دبي لتطوير المنطقة القديمة في ديرة وبر دبي، إضافةً إلى الأماكن التاريخية والتراثية والأسواق القديمة في الإمارة، بهدف تعزيز جاذبيتها تجارياً وسياحياً.

وأكد الهاجري، العمل على جعل دبي أكثر جاذبية وجمالية من خلال توفير مرافق جاذبة ومتكاملة مع المحافظة على الهوية المعمارية التاريخية للإمارة، الأمر الذي يُرسخ من مكانة دبي مقصدا سياحيا عالميا يجمع بين الحداثة والنموذجية والمعالم الحضارية القديمة.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من تطوير شارع البلدية القديم هو إعادة إحياء الأسواق والأماكن القديمة في إمارة دبي، وكذلك إعادة إحياء تجربة السياح بطرق متجددة تعزز تجربتهم، عبر تحسين الهوية البصرية للمنطقة بإضافة عناصر تجميلية تراثية تعكس هويتها، وإقامة أنشطة ترفيهية، فضلاً عن تطوير مرافق سهلة الوصول وصديقة للمشاة، إضافةً إلى تفعيل وتنشيط حركة الأسواق المحيطة بما يعزز الجذب السياحي إلى المنطقة عموماً.

ونفذت بلدية دبي أعمال رصف كاملة للشارع والذي أُغلق بالكامل أمام حركة السيارات، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز تجربة السياح والزوار في التعرف على المنطقة، إضافةً إلى تنشيط الحركة التجارية أمام المستثمرين لتطوير أنشطتهم التجارية بما يتوافق مع الهوية الجديدة للشارع.

ويقع شارع البلدية القديم، في منطقة الراس بديرة حيث يتصل بمجموعة من الأسواق التراثية المُطلّة على ضفاف خور دبي، منها أسواق؛ الذهب، والمواعين، والعطور، والراس، والبهارات، حيث تُعدّ تلك الأسواق من المقاصد السياحية المميزة التي تعكس تاريخ إمارة دبي، والهوية الإماراتية الأصيلة لها.

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