سوق دبي يواصل صعوده للجلسة السابعة بمكاسب 22 مليار درهم

واصل سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، مع استمرار صعوده للجلسة السابعة على التوالي بمكاسب سوقية ناهزت 22 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 708.5 مليار درهم في جلسة 8 فبراير الماضي، إلى 730.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.87 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.32 مليار درهم موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي و297.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 476.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند 4272.96 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند 9410.38 نقطة، وأقفل مؤشر "فادكس 15" عند 9267.52 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 204.7 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الدار العقارية" جاذباً نحو 117.2 مليون درهم وأقفل عند 5.15 درهم بارتفاع 2.4%، ثم "ألفا ظبي" مستقطباً 89.8 مليون درهم ليغلق عند 16.6 درهم.

وتصدر "إعمار العقارية" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 58.1 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.24% عند 8.2 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 43.7 مليون درهم وأقفل عند 18.5 درهم بمكاسب 1.64%، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 31.08 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.88 درهم صاعداً بنحو 2.34%.

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