لأول مرة منذ 15 عامًا.. زيارة تاريخية من مجلس إدارة الأهلي لغريمه الزمالك

(MENAFN
- Al-Bayan)
لبى مجلس إدارة الأهلي المصري، دعوة غريمه الزمالك، وزار مقر النادي الأبيض اليوم الإثنين، لأول مرة منذ 15 عامًا، لترسيخ قيم الروح الرياضية ونبذ التعصب.
ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الأهلي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء، وكان جميع أعضاء مجلس النادي الأبيض، في استقبال وفد مجلس الأهلي، الذي ضم كل من، محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة.
وأبدى محمود الخطيب رئيس الأهلي سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس إدارة ناديه في مقر الزمالك، ووجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، وقال على هامش الزيارة: "قدومنا تأجل من قبل بسبب ظروف مرض ووفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، علاقة الناديين طيبة جداً ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، لكن علاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 عام، وهى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".
وتابع: "التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، لكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب".
وأضاف رئيس النادي الأهلي: "أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء، وأشكر مجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق".
ومن جانبه، قال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه يرحب بمسؤولي الأهلي، مصرحًا: "زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب، كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة".
وتابع: "الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق، نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".
واختتم لبيب: "علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه، دون اتهامات لأي نادٍ أخر، أرحب بكل من تواجد من مسؤولي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر رحمة الله عليه".
ومنح حسين لبيب درع تذكاري يحمل أسم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل، لمحمود الخطيب، وبعدها قام الخطيب بمنح شعار ناديه للبيب، وقام مجلس إدارة الناديين في نهاية الزيارة بتقطيع "كيكة" أعدها مسؤولو الزمالك بمناسبة هذه الزيارة.
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