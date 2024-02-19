لأول مرة منذ 15 عامًا.. زيارة تاريخية من مجلس إدارة الأهلي لغريمه الزمالك

لبى مجلس إدارة الأهلي المصري، دعوة غريمه الزمالك، وزار مقر النادي الأبيض اليوم الإثنين، لأول مرة منذ 15 عامًا، لترسيخ قيم الروح الرياضية ونبذ التعصب.

ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الأهلي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء، وكان جميع أعضاء مجلس النادي الأبيض، في استقبال وفد مجلس الأهلي، الذي ضم كل من، محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة.

وأبدى محمود الخطيب رئيس الأهلي سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس إدارة ناديه في مقر الزمالك، ووجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، وقال على هامش الزيارة: "قدومنا تأجل من قبل بسبب ظروف مرض ووفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، علاقة الناديين طيبة جداً ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، لكن علاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 عام، وهى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".

وتابع: "التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، لكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب".

وأضاف رئيس النادي الأهلي: "أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء، وأشكر مجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق".

ومن جانبه، قال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه يرحب بمسؤولي الأهلي، مصرحًا: "زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب، كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة".

وتابع: "الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق، نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

واختتم لبيب: "علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه، دون اتهامات لأي نادٍ أخر، أرحب بكل من تواجد من مسؤولي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر رحمة الله عليه".

ومنح حسين لبيب درع تذكاري يحمل أسم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل، لمحمود الخطيب، وبعدها قام الخطيب بمنح شعار ناديه للبيب، وقام مجلس إدارة الناديين في نهاية الزيارة بتقطيع "كيكة" أعدها مسؤولو الزمالك بمناسبة هذه الزيارة.

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