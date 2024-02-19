سفينة شحن أمريكية تبلغ عن تعرضها لـهجوم صاروخي قبالة اليمن

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الاثنين، بأن سفينة شحن مملوكة أمريكياً أبلغت عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وقالت "أمبري" في بيان إن "ناقلة بضائع مملوكة أمريكياً وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلاً

بحرياً إلى شرق عدن" في جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن "الطاقم لم يصب بأذى".

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