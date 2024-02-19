«إنفستكورب» تطور المبنى 6 بمطار «جون إف كينيدي» في نيويورك بـ 4.2 مليارات دولار

أعلنت انفستكورب، عن استثمار نوعي جديد تقود من خلاله مشروع تطوير المبنى 6 في مطار «جون إف كينيدي» في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4.2 مليارات دولار.

وستكون «إنفستكورب كورسير»، الشركة الجديدة المتخصصة في قطاع البنى التحتية، التي أسستها مجموعة «إنفستكورب» عبر منصتها «فانتاج جروب للمطارات»، مسؤولة عن مهام تطوير المبنى الجديد بالمطار الدولي وإدارته وتشغيله.

ويكتسب المشروع الاستثماري الجديد أهمية نوعية في الاستثمارات الاستراتيجية للشركة، كون مطار جون كنيدي هو المركز الرئيس لحركة الطيران الدولية من وإلى نيويورك، حيث خدم عام 2022 ما نسبته 69 % من المسافرين الدوليين في المنطقة ومحيطها. كما يتميز مطار جون إف كينيدي أيضاً بكونه وجهة أو منطلق 72 ٪ من المسافرين عبره في عام 2022، مقابل نسبة محدودة من المسافرين الذين استخدموه بنظام العبور أو «الترانزيت».

وأكد محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب، أن: «البنية التحتية باتت تمثل استراتيجية استثمارية أساسية لشركتنا، ويسعدنا أن نستثمر في أحد أهم مشاريع المطارات الأمريكية في عصرنا. والواقع أن مطار جون إف كينيدي هو علامة تجارية مميزة في مجال الطيران، وكان بمثابة حجر الزاوية في السفر الدولي لأكثر من 75 عاماً. ونحن نتطلع إلى استخدام منصة البنية التحتية كمحفز لنموّنا العالمي في السنوات المقبلة».

وقد سجل المشروع حتى الآن التزامات من شركات طيران عالمية، مثل مجموعة لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط النمساوية، وخطوط «جت بلو» الاقتصادية الأمريكية، وخطوط «إير لينجوس» الإيرلندية، بالإضافة إلى اهتمام من عدد من مشغلي الامتيازات التجارية.

وأوضح يوسف اليوسف رئيس توظيف الاستثمارات في إنفستكورب، أن: «تنويع استثمارات الشركة أساسي في توفير فرص استثمارية جديدة. وما حققته إنفستكورب على مدى سنوات من استثمارات ناجحة في قطاع البنى التحتية في دول المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وفي مناطق أخرى حول العالم، ساهم في تعزيز الثقة بدورها التمويلي التمكيني لمشاريع عملاقة، تسهم في تحقيق التحولات الاقتصادية، وتدعم الرؤى الاستراتيجية، وتعزز استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما ينعكس إيجاباً على كلٍ من تلك المشاريع والمستثمرين فيها».

ويحل المشروع الجديد محل المبنى السابع الحالي في المطار، ليعزز الكفاءة، ويرتقي بتجارب المسافرين، من خلال ربط الرحلات الدولية والمحلية من المبنى الخامس للمطار، عبر مبنى جديد يمتد على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة، ويضم 10 بوابات مع مناطق انتظار رحبة، وأكثر من 100 ألف قدم مربعة من المرافق التجارية وصالات الطيران، ومحطتين لقطار المطار.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث بدأت الأولى بالفعل، ويتوقع أن يتم تسليمها عام 2025. أما المرحلة الثانية، فمن المقرر الانتهاء منها أواخر عام 2027.

سيظل المبنى السابع الحالي في مطار جون كينيدي، قيد الاستخدام بشكل نشط خلال بناء المرحلة الأولى. على أن يتم هدم المبنى في المرحلة الثانية، لإفساح المجال لتنفيذها. وقد وقّعت شركة المشروع «جي إف كي ملينيوم بارتنرز» لهذا الغرض، اتفاقية استئجار طويلة الأجل مع «هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي»، تمتد حتى عام 2060.

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