بقيمة 550 مليون درهم.. «موانئ دبي» تضع حجر الأساس لبناء وتطوير محطات المنتجات الزراعية بميناء جبل علي

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية، بالشراكة مع شركتي "أدرويت كندا" و "الأمير فودز" بوضع حجر الأساس لبناء وتطوير محطات المنتجات الزراعية بميناء جبل علي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا المشروع التاريخي التزام المجموعة بتحصين سلاسل التوريد الغذائية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إضافة إلى ترسيخ دور دبي المحوري في تجارة الأغذية العالمية. حيث يتعامل ميناء جبل علي مع ما يقرب من 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات من حيث القيمة، ما يجعله مساهماً كبيراً في برنامج الأمن الغذائي في الدولة.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في أوائل عام 2025، حيث ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية في هذا المشروع، إلى جانب شركتي "أدرويت كندا" و "الأمير فودز"، مايقارب الـ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لبناء مجمع المحطات الزراعية المتطور، والذي سيتخصص في تخزين ومعالجة المنتجات الزراعية المختلفة، بما في ذلك البقوليات والمحاصيل الزراعية، كالحبوب والذرة وفول الصويا. والذي سيستفيد من البنية التحتية المبتكرة لموانئ دبي العالمية معدات التفريغ الهوائية للسفن (وهي وحدات قائمة بذاتها تتمتع بقدرة فريدة على تفريغ المواد الجافة من ناقلات البضائع السائبة أو السفن إلى منشأة تخزين أو الصوامع) ومعدات النقل المتقدمة.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس كل من سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي. وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي، ويوغيش رايبوريا، الرئيس التنفيذي لشركة "أدرويت كندا"، وياسين عبد المجيد رناني، المدير العام لشركة الأمير فودز؛ وعدد من كبار المسؤولين.

ومن المتوقع أن تضيف منشأة المحطات الزراعية الجديدة ما يزيد عن 1.2 مليار درهم إماراتي إلى حجم التجارة الخارجية السنوية، مايتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة“عملية 300 مليار”. كما ستعمل المنشأة الجديدة على تعزيز مناولة المواد السائبة بنحو 750 ألف طن متري سنويًا، ما سيكون له تأثير كبير على ديناميكيات التجارة في دبي وجهود الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: يعد وضع حجر الأساس لمنشأة المحطات الزراعية، لحظة تاريخية لموانئ دبي العالمية وخطوة حاسمة في جهودنا الرامية لتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع. وسيضيف هذا الاستثمار بنية تحتية عالمية المستوى إلى مينائنا الرئيسي، ويدعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع نظام التجارة الزراعية المزدهر في دبي بشكل كبير".

ومن جانبه قال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير وتوسيع البنية التحتية للأغذية والمشروبات في "دي بي ورلد"، فإننا نبني الأساس لمستقبل يتلاقى فيه الأمن الغذائي مع التجارة العالمية. وذلك من خلال دمج هذه المحطات مع محطة معالجة السكر وزيت الطعام الموجودة حالياً".

وأضاف بن دميثان: "ينسجم هذا المشروع مع التزامنا الثابت برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمية، حيث نعمل على إنشاء منظومة شاملة للأغذية والمشروبات، بهدف تحسين الموارد وتنويع العروض".

وقال ياسين عبد المجيد رناني، المدير العام لشركة الأمير فودز: "يمثل هذا الإنجاز لحظة محورية في تعاوننا مع موانئ دبي العالمية. ومن خلال هذه المنشأة، التي تعد خطوة حاسمة نحو تأمين سلاسل الإمدادات الغذائية ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة للأمن الغذائي، نحن على استعداد لتوسيع نطاق وصولنا والمساهمة بشكل كبير في تجارة الأغذية العالمية، ما يضمن استمرارنا في تلبية المتطلبات المتزايدة لمتعاملينا بالتميز والموثوقية".

وقال يوغيش رايبوريا، الرئيس التنفيذي لشركة "أدرويت كندا": "يسعدنا مواصلة شراكتنا مع موانئ دبي العالمية في مشروع المحطات الزراعية في ميناء جبل علي. حيث يعد هذا المشروع شهادة على التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي. وعند اكتماله سيعزز بشكل كبير قدرتنا على خدمة الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة، ما يدعم مهمتنا في توفير حلول غذائية موثوقة ومستدامة.

الجدير بالذكر أن محطات المنتجات الزراعية ستمتد على رصيف الميناء بمساحة 100.000 متر مربع، كأكبر منشأة متعددة المستأجرين في دبي للمعالجة الزراعية المتكاملة وتخزين الصوامع. وستتضمن سعة تخزينية إجمالية تبلغ 200 ألف طن متري، سيتم تطويرها على مرحلتين، إلى جانب مرافق واسعة النطاق للمعالجة والتعبئة، للتعامل مع ما يصل إلى 500 ألف طن متري سنويًا. وتم تصميم المحطة لنقل البضائع بسلاسة مباشرة من السفينة إلى المنشأة من خلال نظام الحزام الناقل المتقدم.

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