مركز دبي المالي العالمي ينظم «20 يوماً في توجهات القطاع المالي»

احتفالاً بمرور عشرين عاماً على تأسيسه، أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تنظيم سلسلة متميزة من الفعاليات والأنشطة المالية، تمتد على مدار 20 يوماً.

وابتداءً من 29 أبريل إلى 29 مايو، ستتاح الفرصة للمشاركين للانخراط في مجموعة متنوعة من الفعاليات والندوات وورش العمل، وجلسات التواصل والاحتفالات الخاصة. وتجمع سلسلة الفعاليات التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «20 يوماً في توجهات القطاع المالي»، قادة القطاع المالي وصنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال، للاحتفال بمرور عقدين من التميز على نشأة المركز ضمن مسيرة حافلة بالإنجازات، تعزز مكانته ضمن المشهد المالي العالمي.

وسيبدأ جدول الفعاليات والأنشطة الممتد على مدار 20 يوماً، بمؤتمر دبي الدولي للتأمين، الذي سيعقد في الفترة من 29 إلى 30 أبريل، في منتجع أتلانتس النخلة دبي، والنسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، تليها قمة HFM الشرق الأوسط لصناديق التحوط في دورتها الأولى، والتي من المقرر أن تجمع قطاع صناديق التحوط بالشراكة مع شركة بيانات الاستثمار العالمية «ويذ إنتليجانس»، في 15 مايو في مركز المؤتمرات في مركز دبي المالي العالمي. وينضم معهد التمويل الدولي أيضاً إلى سلسلة فعاليات «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، احتفالاً بمرور عشرة أعوام على تأسيس المعهد في المركز، وعشرين عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال منتدى معهد التمويل الدولي لرؤساء إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 21 مايو.

وخلال الفعالية، ستكون هناك أيضاً أنشطة مخصصة لعملاء مركز دبي المالي العالمي العاملين في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار وإدارة الثروات. وفي شهر أبريل، سيكون مركز دبي المالي العالمي أيضاً شريكاً بلاتينياً لقمة إدارة الاستثمار البديل في لندن، الحدث الأبرز لمحترفي الاستثمار البديل.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «انطلاقاً من كون مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، فقد لعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحفز الابتكار في المنطقة، حيث استقطب المؤسسات الرائدة والمواهب من جميع أنحاء العالم. وتعتبر سلسلة فعاليات «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» في مركز دبي المالي العالمي، دليلاً على التزام المركز بالتميز والابتكار في القطاع المالي، حيث نواصل جهودنا لتعزيز ومواكبة مستقبل القطاع المالي، من خلال قيادة مسيرة التطوير لحفز الابتكار والتحول الرقمي، بما يُمكّن الشركات من النمو والازدهار في دبي وخارجها».

وترتكز فعاليات «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» بشكل رئيس، على أجندة أعمال النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.

وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار، و300 من قادة الفكر، و200 عارض، لاستعراض أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية. ويشارك في القمة نخبة من المتحدثين، تضم يي-هسين هونغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، وبراد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، ومايكل جرونيجر الرئيس التنفيذي لشركة «تشيناليسيس».

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