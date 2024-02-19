رأس الخيمة تفتتح أسبوع الابتكار 2024 بمشاركة 50 جهة حكومية وتعليمية وخاصة

افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فعاليات أسبوع الابتكار في مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات ضمن شهر "الإمارات تبتكر 2024"، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة وتعليمية.

وأكد محمد موسى رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأسبوع الابتكار، أن الابتكارات المقدمة تركز المشاريع المؤثرة وخاصة في القطاع التعليمي والصحي والخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع.

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