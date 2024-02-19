رأس الخيمة تفتتح أسبوع الابتكار 2024 بمشاركة 50 جهة حكومية وتعليمية وخاصة

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فعاليات أسبوع الابتكار في مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات ضمن شهر "الإمارات تبتكر 2024"، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة وتعليمية.
وأكد محمد موسى رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأسبوع الابتكار، أن الابتكارات المقدمة تركز المشاريع المؤثرة وخاصة في القطاع التعليمي والصحي والخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع.
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