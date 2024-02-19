أرملة نافالني تتهم بوتين بقتل زوجها وتتعهد مواصلة نضاله

اتهمت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"قتل" زوجها، متعهدة بمواصلة "عمله" في مقطع مصور نشر الاثنين.

وقالت في الشريط الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي".

وأضافت: "بذلك، أراد (بوتين) قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

وأكدت أن نافالني خلال سجنه "تعرض لسوء المعاملة وعُزل عن العالم لكنه لم يوقف" نضاله.

وأضافت نافالنايا: "عجزوا عن تحطيم زوجي لذا قتله بوتين".

ووعدت بالكشف عن هوية "الذي نفذ هذه الجريمة" وفي أي ظروف.

وشددت "سأواصل عمل أليكسي نافالني. سأواصل ذلك من أجل بلادنا، معكم. أدعوكم جميعا الى الوقوف الى جانبي (...) ليس مخجلاً أن نفعل القليل، بل من المخزي ألا نفعل شيئاً، من المخزي أن ندع أنفسنا نخاف".

ومضت تقول: "يجب أن نوحد صفوفنا لنوجه ضربة مشتركة لبوتين ولأصدقائه والقتلة الذين يريدون شل بلادنا".

وبعيد إعلان وفاة نافالني، تحدثت نافالنيا وقد اغرورقت عيناها بالدموع، مطالبة ب"معاقبة" بوتين.

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