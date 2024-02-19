فلاي دبي تضيف سوتشي إلى شبكتها الصيفية الموسمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضافت فلاي دبي مدينة سوتشي الروسية الى شبكة وجهاتها الموسمية. وستبدأ الناقلة رحلاتها إلى مطار سوتشي الدولي في الفترة ما بين 16 يونيو و1 سبتمبر بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.
وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "نحن سعداء بتوسيع شبكة وجهاتنا الصيفية الموسمية مع استئناف الرحلات إلى سوتشي. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا طلباً متنامياً على وجهاتنا الموسمية الشهيرة مثل باتومي وكورفو ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني، ومع بدء رحلاتنا إلى سوتشي، نتطلع إلى تقديم وجهات عطلات أكثر جاذبية لمسافرينا لاستكشافها بين يونيو وسبتمبر".
وتقع سوتشي على ساحل البحر الأسود، وهي منتجع ساحلي شهير تحيط به الشواطئ الواسعة والغابات الخضراء والمناظر الطبيعية الجبلية المذهلة. تتميز هذه المدينة بمنتجعاتها الشهيرة ومواقعها الثقافية والتاريخية بالإضافة إلى المحميات الطبيعية الجميلة التي تستحق الاستكشاف مثل مشتل سوتشي.
ومع شبكة وجهات متنامية تغطي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، يمكن للمسافرين على متن أحدث طائرات فلاي دبي الاستمتاع بتجربة سفر مريحة سواء كانوا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية.
تفاصيل الرحلات
سيتم تشغيل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ومطار سوتشي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.
تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى سوتشي من 10,000 درهم وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,500 درهم. أما أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من سوتشي إلى دبي فتبدأ من 2,400 دولار وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 600 دولار.
الوصول
وقت الإقلاع الوجهة المغادرة رقم الرحلة
14:20
11:25
سوتشي
دبي
FZ 971
20:10
15:30
دبي
سوتشي
FZ 972
14:40
11:45
سوتشي
دبي
FZ 971
20:40
16:00
دبي
سوتشي
FZ 972
الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم
971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.
لاختيار وجهة عطلتك القادمة من وجهاتنا الصيفية المذهلة، يرجى زيارة:
حول فلاي دبي
من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 125 وجهة يخدمها أسطول مكون من 85 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.
وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:
شبكة موسعة: شبكة وجهات تضم أكثر من 125 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.
كفاءة الاسطول: تشغل أسطولاً موحدا من 85 طائرة بوينغ 737 يشمل: 28 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و54 بوينغ 737 ماكس 8 و3 بوينغ 737 ماكس 9.
تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 100 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.
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