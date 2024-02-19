فلاي دبي تضيف سوتشي إلى شبكتها الصيفية الموسمية

أضافت فلاي دبي مدينة سوتشي الروسية الى شبكة وجهاتها الموسمية. وستبدأ الناقلة رحلاتها إلى مطار سوتشي الدولي في الفترة ما بين 16 يونيو و1 سبتمبر بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.



وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "نحن سعداء بتوسيع شبكة وجهاتنا الصيفية الموسمية مع استئناف الرحلات إلى سوتشي. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا طلباً متنامياً على وجهاتنا الموسمية الشهيرة مثل باتومي وكورفو ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني، ومع بدء رحلاتنا إلى سوتشي، نتطلع إلى تقديم وجهات عطلات أكثر جاذبية لمسافرينا لاستكشافها بين يونيو وسبتمبر".

وتقع سوتشي على ساحل البحر الأسود، وهي منتجع ساحلي شهير تحيط به الشواطئ الواسعة والغابات الخضراء والمناظر الطبيعية الجبلية المذهلة. تتميز هذه المدينة بمنتجعاتها الشهيرة ومواقعها الثقافية والتاريخية بالإضافة إلى المحميات الطبيعية الجميلة التي تستحق الاستكشاف مثل مشتل سوتشي.

ومع شبكة وجهات متنامية تغطي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، يمكن للمسافرين على متن أحدث طائرات فلاي دبي الاستمتاع بتجربة سفر مريحة سواء كانوا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ومطار سوتشي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى سوتشي من 10,000 درهم وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,500 درهم. أما أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من سوتشي إلى دبي فتبدأ من 2,400 دولار وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 600 دولار.

الوصول



وقت الإقلاع الوجهة المغادرة رقم الرحلة

14:20

11:25

سوتشي



دبي

FZ 971

20:10

15:30

دبي

سوتشي



FZ 972

14:40

11:45

سوتشي



دبي

FZ 971

20:40

16:00

دبي

سوتشي



FZ 972

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم

971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

لاختيار وجهة عطلتك القادمة من وجهاتنا الصيفية المذهلة، يرجى زيارة:

حول فلاي دبي

من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 125 وجهة يخدمها أسطول مكون من 85 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:

شبكة موسعة: شبكة وجهات تضم أكثر من 125 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

كفاءة الاسطول: تشغل أسطولاً موحدا من 85 طائرة بوينغ 737 يشمل: 28 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و54 بوينغ 737 ماكس 8 و3 بوينغ 737 ماكس 9.

تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 100 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

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