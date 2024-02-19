مختبرات مدلاب توقّع اتفاقية تعاون مع شركة الوصلة للتكنولوجيا المالية لخدمة عملائها

(MENAFN
- Ogilvy) وقّعت مجموعة "مختبرات مدلاب" - أحد أكبر مجموعات المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط والرائدة في الأردن - اتفاقية تعاون مع شركة الوصلة المختصة بالتكنولوجيا المالية وهي إحدى شركات مجموعة أوفتك القابضة بهدف منح عملائها العديد من المزايا ليتمتعوا بأعلى معايير خدمات الطب المخبري في الأردن وبحسب المعايير العالمية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكّن عملاء شركة الوصلة من تقسيط تكاليف فحوصاتهم لغاية ثلاثة أشهر بنفس القيمة وبدون أي فوائد اضافية أولمدة أطول من ذلك بالتنسيق مع شركة الوصلة مباشرة، كما يمكنهم إجراء الفحوصات في كافة فروع مختبرات مدلاب الـ 57 المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وقد جاء هذا التعاون تماشياً مع مساعي "مختبرات مدلاب" المتواصلة لتوفير أعلى درجات الدقة والموثوقية من فحوصات الطب المخبري لأكبر شريحة ممكنة من المراجعين، واهتمامها المستمر في نشر الوعي العام والمساهمة في نشر الطب الوقائي وفي بناء مجتمع صحي.
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