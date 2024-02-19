قوات الاحتلال تجرف أراضي في حوسان

قوات الاحتلال تجرف أراضي في حوسان
التاريخ
2/19/2024 7:08:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أراضي في قرية حوسان غرب بيت لحم، لصالح التوسع الاستعماري.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية جرفت أراضي المواطنين عند المدخل الشرقي للقرية بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، على طول 500 متر بعرض 20 مترا، بغرض شق طريق استعماري.
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