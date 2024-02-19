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قوات الاحتلال تجرف أراضي في حوسان

2/19/2024 7:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أراضي في قرية حوسان غرب بيت لحم، لصالح التوسع الاستعماري.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية جرفت أراضي المواطنين عند المدخل الشرقي للقرية بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، على طول 500 متر بعرض 20 مترا، بغرض شق طريق استعماري.

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