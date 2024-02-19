مستشفى الجمعية العربية توقف استقبال تحويلات وزارة الصحة بسبب الديون المتراكمة على الحكومة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/ PNN- أعلن مجلس إدارة مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل عن إيقاف استقبالالمرضى الذين لديهم تحويلات من وزارة الصحة لبعض الأمراض خصوصا تحويلات قسم القلب وتقليل عدد الذين ستستقبلهم من الذين يعانون من أمراض اخرى.

وجاء في رسالة وجهها مجلس إدارة الجمعية العربية لوزيرة الصحة د. مي الكيلة والحكومة الفلسطينية، وحصلت الـــ PNN على نسخة منها، أن الجمعية لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، واضّطرت لتخفيض عدد الأسرّة من 100 سرير الى 80، حيث تم تخفيض عدد الموظفين نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الجمعية بعد أن وصلت قيمة الديون المستحقة للجمعية على وزارة الصحة إلى 65 مليون شاقل.

وأضافت الجمعية أن قيمة التحويلات الشهرية من قبل الوزارة للجمعية لا تقل عن 2 مليون شاقل، في وقت لا تسدد فيه الوزارة سوى 650 ألف شاقل، مما أدى لوصول المبلغ

المتراكم لـ65 مليون شاقل.

وأشار مجلس إدارة الجمعية العربية الى أن الأزمة والاستمرار بتقديم الخدمات آملا بأن تقوم الحكومة بتحسين دفعتها الشهرية و/أو الإسعافية دون جدوى، ما أدى بالنهاية إلى عدم تجاوب البنوك معهم والتي تم الاقتراض منها لتسديد الإلتزامات الشهرية، وبالتالي عدم تمكن المستشفى من الاستمرار بتقديم بعض الخدمات ضمن الظروف الحالية.

وأضافت الرسالة:" لاحقا لما ذكر، وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها مستشفانا، سوف نستمر بتوفير ما أمكن من خدمات طبية لشعبنا وفق قدرات الجمعية"، موضحة أنه تقرر التوقف عن استقبال حالات قسم القلب وذلك بسبب عدم القدرة على توفير المستلزمات الطبية الضرورية للعمل بطريقة آمنة، عدا الجلطات القلبية الحادة (STEMI).

كما قررت الجمعية التوقف عن استقبال حالات العناية المكثفة ICU، وتقليل استقبال الحالات الجراحية والتأهيلية وغيرها.

كما قررت الجمعية الاستمرار باستقبال جميع الحالات التي تستطيع تقديم الخدمة الطبية لها بطريقة مهنية وآمنة مع الحفاظ على مستوى الجودة.

وعبّر مجلس إدارة الجمعية العربية للتأهيل عن شكره لتفهم الوزيرة والوزارة لهذه القرارات، معربة عن الأمل من وزيرة الصحة المساعدة لدى وزارة المالية لصرف دفعة إسعافية عاجلة وطارئة تلائم حجم الالتزامات السابق ذكرها، وذلك لتتمكن الجمعية من النهوض ثانية، وإعادة تفعيل الخدمات الطبية النوعية التي يستحقها شعبنا الفلسطيني.



وأوضحت إدارة مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل إن قراراتها هذه ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين اعتبارا من اليوم، مشيرة الى أنها كانت قد فتحت المجال في السنوات الأخيرة من أجل حل مشكلة الديون المتراكمة، وتحملت على نفسها مع الموظفين والطواقم الكثير لكنها باتت اليوم عاجزة عن الصبر أو تحمل المزيد.