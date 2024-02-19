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إتلاف 600 كغم دجاج فاسد ومجهول المصدر في الأردن

2/19/2024 7:08:31 AM
(MENAFN- Amman Net) أتلفت مرتبات مديرية الأمن العام/ إدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ مديرية المناطق كمية تقدر بـ600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في لواء الجيزة.
وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن الدواجن بدت عليها علامات الفساد الظاهريّة إضافة إلى أنها مجهولة المصدر؛ نظرا لذبحها خارج المسالخ المخصصة لهذه الغاية، إلا أن عمليات الرقابة والتتبع النوعية نتج عنها تحديد مصدر الدواجن وضبطها وإتلافها قبل عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت بإجراءات إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف الكشف على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة؛ بما فيها منشآت تجهيز وتقطيع الدواجن للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.

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