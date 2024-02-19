إتلاف 600 كغم دجاج فاسد ومجهول المصدر في الأردن

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- Amman Net) أتلفت مرتبات مديرية الأمن العام/ إدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ مديرية المناطق كمية تقدر بـ600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في لواء الجيزة.
وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن الدواجن بدت عليها علامات الفساد الظاهريّة إضافة إلى أنها مجهولة المصدر؛ نظرا لذبحها خارج المسالخ المخصصة لهذه الغاية، إلا أن عمليات الرقابة والتتبع النوعية نتج عنها تحديد مصدر الدواجن وضبطها وإتلافها قبل عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت بإجراءات إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف الكشف على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة؛ بما فيها منشآت تجهيز وتقطيع الدواجن للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.
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