تنديد فلسطيني بموافقة نتنياهو على تقييد دخول الأقصى برمضان.. وتحذيرات إسرائيلية

MENAFN - Amman Net) نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على تقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن ذلك "إمعان في الإجرام الصهيوني".

جاء ذلك في بيان أصدرته "حماس"، مساء الأحد، عقب موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على مقترح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان القادم، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت حركة حماس إن "تبني الإرهابي نتنياهو لمُقتَرَح الوزير المتطرف بن غفير، تقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك؛ هو إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني، والانتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت أن ذلك "يشير إلى نية الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

ووجهت دعوة "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والضفة المحتلة، لرفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صَلَف وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "إننا في هذا السياق نحذّر العدو المجرم، ونؤكد أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة، وستبقى القدس والأقصى، بوصلة الأمة وعنوان حراكها وانتفاضتها المباركة، وانفجارها في وجه الظلم والصَّلَف والعدوان".

بدورها، قالت "لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر"، إن "قيود إسرائيل للدخول إلى الأقصى خلال رمضان إعلان حرب علينا".

وأضافت أن "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات".

وشددت على أن "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".

والأحد، ذكرت القناة "13" العبرية، أن نتنياهو وافق على مقترح المتطرف إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان القادم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله إن "الهدف أن يكون عدد المصلين في المسجد الأقصى 50 ألفا".

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن بن غفير يريد منع سكان الضفة الغربية من دخول الحرم القدسي على الإطلاق، مع السماح بدخول من يبلغ عمره 70 عاما فما فوق من فلسطينيي الداخل.

فيما تريد الشرطة السماح بدخول سكان الضفة الغربية من سن 60 عاما ومن سن 45 بالنسبة لسكان إسرائيل الفلسطينيين، بحسب الصحيفة العبرية.

بدوره، يطالب "شاباك" بدخول سكان الضفة الغربية من سن 45 عاما إلى المسجد الأقصى خلال رمضان والدخول غير المشروط لفلسطينيي الداخل، محذرا من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إشعال الميدان في مناطق كاملة، وتحول المسجد الأقصى إلى مكان يتحد حوله الفلسطينيون، وفق القناة ذاتها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "من غير الممكن قانونيا إصدار منع جارف على دخول المسجد الأقصى إنما منع ناشطين بعينهم"، فيما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي رفيع، أن "التقييدات التي يطالب بها بن غفير في الأقصى "مجنونة" وقد تؤدي إلى انفجار".

يأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.