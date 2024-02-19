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الزمالك يصدر بيانا بشأن رد الأهلي على دعوة زيارة مقر القلعة البيضاء

2/19/2024 7:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على تلبية مجلس إدارة النادي الأهلي لدعوة زيارة مقر القلعة البيضاء، وتحديد يوم الاثنين، موعدا للزيارة.
وجاء نص البيان كالتالي:
يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غدا الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.
ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.
ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.

ملاعب

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