بيسكوف: تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة نافالني ضرب من الوقاحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة "المعارض" الروسي أليكسي نافالني ضرب من الوقاحة، مشيرا إلى استمرار التحقيق في وفاته.
وأضاف بيسكوف: "في الوقت الذي لا توجد فيه أي معلومات متوفرة حاليا عن الحادث، من غير المقبول على الإطلاق الإدلاء بمثل هذه التصريحات الوقحة. هذه التصريحات لا تليق بالمسؤولين الحكوميين التي أطلقوها وبالطبع لا يمكن أن تسبب أي ضرر لروسيا".
ولفت بيكسوف إلى أن التحقيق مستمر ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق.
وأعلنت إدارة السجون الروسية وفاة أليكسي نافالني في السجن يوم الجمعة 16 فبراير.
RT
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