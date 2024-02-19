بيسكوف: تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة نافالني ضرب من الوقاحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة "المعارض" الروسي أليكسي نافالني ضرب من الوقاحة، مشيرا إلى استمرار التحقيق في وفاته.وأضاف بيسكوف: "في الوقت الذي لا توجد فيه أي معلومات متوفرة حاليا عن الحادث، من غير المقبول على الإطلاق الإدلاء بمثل هذه التصريحات الوقحة. هذه التصريحات لا تليق بالمسؤولين الحكوميين التي أطلقوها وبالطبع لا يمكن أن تسبب أي ضرر لروسيا".



ولفت بيكسوف إلى أن التحقيق مستمر ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق.



وأعلنت إدارة السجون الروسية وفاة أليكسي نافالني في السجن يوم الجمعة 16 فبراير.

RT