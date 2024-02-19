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المنتخب الأردني في المركز الأخير ببطولة قطر للسلة

2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت السبت منافسات البطولة الدولية لكرة السلة، التي نظمها الاتحاد القطري على صالة لوسيل طيلة 4 أيام، بمشاركة 6 منتخبات هي: قطر (المضيف)، والسعودية والبحرين ومصر والأردن وإفريقيا الوسطى.
وحل المنتخب الأردني في المركز الأخير في البطولة بـ 3 هزائم.
واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في البطولة بالخسارة أمام نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 65-68 (النصف الأول 32-27).
وحصد المنتخب القطري المركز الثاني في البطولة، بعد خسارته أمام المنتخب المصري بنتيجة (67 - 82) اليوم في المباراة النهائية، اما منتخب افريقيا الوسطى فحل ثالثا.
ويأتي البطولة الدولية في إطار التجهيز لانطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة 2025.

ملاعب

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