ألمانيا قلقة من احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح

ألمانيا قلقة من احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح
التاريخ
2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب متحدث باسم الحكومة الألمانية عن قلق بلاده الشديد إزاء الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا إن الجميع يدرك أن الوضع الإنساني في المدينة كارثي.
وأضاف المتحدث أنه إذا كان هناك هجوم، فيجب على إسرائيل الإجابة على سؤال حول كيفية إجلاء ما يصل إلى 1.3 مليون فلسطيني يحتمون هناك حاليا.
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