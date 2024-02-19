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ألمانيا قلقة من احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح

2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب متحدث باسم الحكومة الألمانية عن قلق بلاده الشديد إزاء الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا إن الجميع يدرك أن الوضع الإنساني في المدينة كارثي.


وأضاف المتحدث أنه إذا كان هناك هجوم، فيجب على إسرائيل الإجابة على سؤال حول كيفية إجلاء ما يصل إلى 1.3 مليون فلسطيني يحتمون هناك حاليا.

MENAFN19022024000208011052ID1107870224

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