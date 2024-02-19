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أنشيلوتي: التعادل خطوة نحو لقب الدوري

2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن التعادل (1-1) ضد رايو فاليكانو، الأحد، ضمن الجولة 25 من الليجا، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، بمثابة خطوة نحو الفوز باللقب.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم يستمر ذلك طويلاً؛ حيث سجلنا وتم إلغاء هدف آخر، ولم تكن مواجهة سهلة".
وعن تقييمه للتحكيم، كشف: "لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن طرد كارفاخال، وأعتقد أن التحكيم كان جيدًا".
وبسؤاله عن الانتقادات المتوقعة بعد التعادل، علق: "كيف يمكنني الإجابة؟ علينا الفوز بكل مباراة بالطبع، لكن للفوز بالليجا يجب ألا تخسر المواجهات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن اليوم خطوة مهمة للفوز بالدوري".
وزاد: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، والأمور تعقدت".
وحول البطاقات التي حصل عليها اللاعبون، أجاب: "سأتحدث معهم عن ذلك، والمباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".
وبسؤاله عن تأثير مبابي على تركيز الفريق، أجاب: "متى لم نكن في كامل تركيزنا؟ وإلقاء اللوم على الفريق بسبب شيء ما هذا الموسم هو أمر صعب".
وأتم: "مودريتش قدم مباراة جيدة جدًا، وهو أمر معتاد بالنسبة له".
وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم يستمر ذلك طويلاً؛ حيث سجلنا وتم إلغاء هدف آخر، ولم تكن مواجهة سهلة".
وعن تقييمه للتحكيم، كشف: "لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن طرد كارفاخال، وأعتقد أن التحكيم كان جيدًا".
وبسؤاله عن الانتقادات المتوقعة بعد التعادل، علق: "كيف يمكنني الإجابة؟ علينا الفوز بكل مباراة بالطبع، لكن للفوز بالليجا يجب ألا تخسر المواجهات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن اليوم خطوة مهمة للفوز بالدوري".
وزاد: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، والأمور تعقدت".
وحول البطاقات التي حصل عليها اللاعبون، أجاب: "سأتحدث معهم عن ذلك، والمباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".
وبسؤاله عن تأثير مبابي على تركيز الفريق، أجاب: "متى لم نكن في كامل تركيزنا؟ وإلقاء اللوم على الفريق بسبب شيء ما هذا الموسم هو أمر صعب".
وأتم: "مودريتش قدم مباراة جيدة جدًا، وهو أمر معتاد بالنسبة له".
وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

ملاعب


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