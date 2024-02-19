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عموتة يكشف مصيره مع النشامى

2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المدير الفني لمنتخب النشامى الحسين عموتة عن قرب رحيله عن الفريق بسبب ظروف عائلية صعبة يواجهها في المغرب.
في تصريحات تلفزيونية أكد عموتة أن عقده لا زال سارياً مع المنتخب الأردني حالياً، ولكنه أشار إلى أنه قرر الرحيل بعد مضي 3 أو 4 أشهر.
وقال عموتة: "صرحت بوجود ظروف عائلية صعبة في المغرب، وأنا بدأت أُناقش مسألة رحيلي عن منتخب النشامى.
وأضاف: قررت فعلاً الرحيل، ولكن ليس الآن، بل بعد فترة قصيرة نظرًا لمواجهتي لاكراهات تفرض تواجدي مع عائلتي في المغرب".
وتمكن عموتة خلال فترة تدريبه للمنتخب الأردني من قيادته إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المشاركة الأردنية في هذه البطولة.

ملاعب

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