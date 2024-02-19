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ورشة عمل للتوعية بحقوق المرأة العاملة في مأدبا

2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم مركز الحياة راصد بالتعاون مع منظمة اكشن ايد، ورشة عمل بعنوان "علامة صديقة للمرأة" للتوعية وكسب التأييد بحقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص.


وقال منسق الحياة راصد في مأدبا الدكتور ماجد الرضاونة إن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها، وجاءت هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى حيث اشتملت على توعية المرأة بحقوقها الاقتصادية وأهم القوانين الداعمة لها.


وقالت المدربة أماني الشورة إن المشروع يهدف إلى تأمين بيئة آمنة للمرأة في سوق العمل بدعم من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص بهدف الوصول لمعايير تتناسب مع قانون العمل ونظام الخدمة المدنية لتطبيقها داخل المنشآت.


وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطبيق أهداف العلامة لتمكين المرأة اقتصاديا في سوق العمل ودعمها في معرفة حقوقها العمالية وواجباتها تجاه سوق العمل.


يذكر أن هذه الورشة جاءت من أجل استقطاب مؤسسات المجتمع المدني في مأدبا للمشاركة في المشروع والتوسع في توعية المواطنين بحقوق المرأة العاملة.

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