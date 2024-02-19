Monday, 19 February 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يخطط لدعم هجومه بمشجع الريال

2/19/2024 7:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخطط برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، أحد الصفقات التي يستهدفها برشلونة في الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كفاراتسخيليا أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في برشلونة لتعزيز الجناح الأيسر في الموسم المقبل، بسبب أنه أفضل مراوغ بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (46 مراوغة)، متفوقا على كيليان مبابي (44) ورافائيل لياو (36).
وأوضحت أن إمكانات نجم نابولي الهجومية لا تقتصر على قوته في المراوغة فحسب، بل أيضا على أرقامه كهداف وكصانع ألعاب.
ويرتبط كفاراتسخيليا بعقد مع نادي نابولي حتى صيف 2027.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يطارد كفاراتسخيليا، رغم أن اللاعب لم يخف أبدا رغبته في اللعب يوما ما لريال مدريد.
وأوضحت أن الوصول المحتمل لكيليان مبابي، بالإضافة إلى وجود فينيسيوس جونيور، سينهي أي فرصة أمام كفاراتسخيليا في مركز الجناح الأيسر بريال مدريد.

ملاعب

MENAFN19022024000208011052ID1107870220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث