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صور وفيديو- لطف الله يحول دون اصابة بالغة لشاب أردني اثر سقوطه بمنهل

2/19/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

اشتكى الشاب الأردني محمد المشاقبة - 24 عاما- من منهل مفتوح يقع بشارع حيوي وتسبب باصابته في الزرقاء .
وقال المشاقبة لـ "الوكيل الإخباري" أنه أثناء نزوله من باص عمومي في طريق عودته إلى المنزل في الليلة الماضية ، تعثر في منهل مفتوح وسقط داخله.
وأوضح المشاقبة أنه بفضل الله لم تكن إصابته خطيرة للغاية، إذ تلقى جسده قطعا من الخشب داخل المنهل، وقام بالاتصال بالدفاع المدني الذي نقله إلى مستشفى الزرقاء الكومي، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.
وناشد المشاقبة الجهات المختصة بالنظر في هذه الحادثة ، خاصة أن المنهل يقع في شارع حيوي يتم استخدامه بكثرة بالقرب من إشارات الدفاع المدني في الزرقاء.
بدوره يضع "الوكيل الإخباري" هذه الشكوى أمام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.






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