صور وفيديو- لطف الله يحول دون اصابة بالغة لشاب أردني اثر سقوطه بمنهل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
اشتكى الشاب الأردني محمد المشاقبة - 24 عاما- من منهل مفتوح يقع بشارع حيوي وتسبب باصابته في الزرقاء .
وقال المشاقبة لـ "الوكيل الإخباري" أنه أثناء نزوله من باص عمومي في طريق عودته إلى المنزل في الليلة الماضية ، تعثر في منهل مفتوح وسقط داخله.
وأوضح المشاقبة أنه بفضل الله لم تكن إصابته خطيرة للغاية، إذ تلقى جسده قطعا من الخشب داخل المنهل، وقام بالاتصال بالدفاع المدني الذي نقله إلى مستشفى الزرقاء الكومي، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.
وناشد المشاقبة الجهات المختصة بالنظر في هذه الحادثة ، خاصة أن المنهل يقع في شارع حيوي يتم استخدامه بكثرة بالقرب من إشارات الدفاع المدني في الزرقاء.
بدوره يضع "الوكيل الإخباري" هذه الشكوى أمام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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