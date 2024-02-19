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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

2/19/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 19-2- 2024 عدداً من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى، أبرزها مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة
النهضة العماني X الرفاع البحريني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 5 عصرا على قناة ON time sport 1
الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة ON time sport 1

ملاعب

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